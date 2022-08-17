Orhaneli'de altyapı hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli'nde içme suyu ve kanalizasyon hamlesi başlattı.

İlçelere yönelik yatırım zinciri başlatan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Orhaneli ilçesi Osmaniye Mahallesi'nin eskiyen kanalizasyon hatlarını yenilemeye başladı. Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı altyapıyla geleceğe taşınabileceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ ekiplerinin tüm ilçelerde yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu belirtti. Osmaniye Mahallesi'nde BUSKİ marifetiyle eskiyen kanalizasyon hatlarının yenilenme çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Aktaş, çalışmaların ardından bölgenin içmesuyu hatlarının da yenileneceğini ve altyapının daha güçlü hale getirileceğini dile getirdi. Başkan Aktaş, önümüzdeki dönemde dağ ilçeleri için yatırım hamlelerinin devam edeceğini söyledi.