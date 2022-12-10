Orhaneli'de çiftçiye 6 ton arpa ve buğday dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen proje ile buğday ve arpa dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ethem Turan ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Tahıl, insanlığın yerleşik hayata geçip geleneksel tarıma başlandığından bu yana en çok üretilen ve tüketilen tarımsal ürün gruplarından biri olmuştur. Buğday ve arpa ilk kültüre alınan bitkiler arasında yer almakta olup o zamandan günümüze stratejik özelliğini korumuştur. Pandemi ile birlikte değişen şartlar her sektörde olduğu gibi tarımsal üretimi de olumsuz etkilemiş gıda arzında sorunlara yol açmıştır. Bu sorun beraberinde özellikle buğdayı daha önemli hale getirmiştir. Dünyada 2021-22 üretim sezonunda buğday üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 1'li artışla 781 milyon ton olacağı tahmin edilmekte olsa da 2022-2023 üretim sezonu için, savaş, hasat alanlarının daralması ve kuraklık nedeniyle üretimde azalış yaşanabileceği öngörülmektedir. Dünyada üretim daralmasına karşın ülkemizde önemli artış gözlenmektedir. Geçtiğimiz yıl Bursa'da ekmeklik buğday üretimimiz 211 bin 13 ton iken bu yıl yüzde 18 artış ile 249 bin 726 ton tahmin edilmektedir. Arpa üretimimiz 41 bin 224 ton iken yüzde 15 artışla 47 bin 480 ton olacağın tahmin ediliyor” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Türkiye'de tarımla olan ilgi ve alakanın daha ileri düzeylere gelmesi için güzel işler yapılıyor. Dağıtılan tohumlar çok niteliklidir. Bu tohumlar tarlaların verimli kısımlarına ekilirse, verimlilik artacaktır” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını kaydederek, "Bursa'mız tarım ve orman şehri. Çok bereketli topraklarımız var. Fakat bununla övünmek yetmez, yetmiyor da. Bu bereketli topraklardan elde edilen ürünleri katma değere dönüştürmemiz gerekli. Bunun için bilgi, birikim ve tecrübenin yanında makina ve ekipman gibi donanımlarla çiftçimizin desteklenmesi gerekiyor ve bu desteği de verdiğimize inanıyoruz” dedi.

Törende 60 çiftçiye yüzde 70 hibe destekli kişi başı 100' er kilo toplamda 6 ton arpa ve buğday dağıtıldı. Çiftçiler de katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.