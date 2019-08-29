İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orhaneli'de eko turizm hamlesi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde eko turizm atağı başladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde eko turizm atağı başladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi iş birliği ile Karagöz piknik alanında eko turizm projesinin temelleri atıldı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Büyükşehir ile birlikte Bursa'mıza ve Orhaneli'mize hizmet etmek için yaptığımız eko turizm projemiz Orhaneli'ye ve şehrimize değer katacak bir projedir. Eko turizm projemizde ilk etapta 1 restoran, 2 katlı kır evi, 15 adet bungalov evler yapılacak. Akabinde toplam 45 adet bungalov ev tamamlanmış olacak. Bunun hâricinde spor alanları, halı saha, voleybol sahası, çocuklarımızın at binebilecekleri yerler ve otopark yapılarak Orhaneli'miz eko turizm ile buluşacak” dedi.


Aykurt, “İnşallah biz bu alanlarımızı değerlendireceğiz. İnsanlarımız nefes alacak. Yeşilliğin içinde, havası bozulmamış tertemiz bir yerde gün geçirebilmeleri için güzel bir mekan oluşturmanın ilk adımını atıyoruz. kısazamanda bu projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.


Karagöz piknik alanında orman içine yapılacak eko turizm projesinin bir an evvel bitirilmesi hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.