Orhaneli'de şehit ve gazi yakınlarına iftar

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu.

Orhaneli Kaymakamlığı ve Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Programa Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Emniyet Amiri Ekrem Turan, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Temel, İlçe Müftüsü Hanifi Çakmak, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. İlçe Müftüsü Hanifi Çakmak'ın okuduğu duayla şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftar açıldı.

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, “Bu geceyi kıymetli kılan en önemli hususların başında şehit ve gazilerimizle beraber iftar açıyoruz. Yeryüzünün en iyi bilinen medeniyetinin mirasçısıyız. Sizleri en önemli emanetimiz olarak biliyoruz” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, "Orhaneli'miz bizim ecdadımız, büyüklerimiz gerçekten her dönem üzerlerine düşeni en güzel şekilde yerine getirmiş ve büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Çok değerli şehit ve gazi yakınlarımızın da evlatları ve gazilerimizin kendileri bu ülkenin kurtuluşunda çok önemli işler başarmışlardır. Onlar nefeslerini vermişlerdir ki bugün biz burada huzur içerisinde yaşamaktayız, onlar canlarını vermişlerdir ki bugün bizim canlarımız sağ ve vatanımızda selamet içerisinde. Rabbim onlara rahmet eylesin” diye konuştu.