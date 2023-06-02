Orhaneli'nin tarihi gün yüzüne çıkacak

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tarihi doku ayağa kaldırılıyor. Zafer Caddesi, tarihi dokusunun yaşatılarak geleceğe iletilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmasıyla yeni ihtişamına kavuşacak.

Zafer Caddesi dükkan ve binaları kapsayan çalışma esnafla paylaşıldı. Osmanlı mimarisinden yola çıkılan proje takdir toplarken, İller Bankası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi paydaşlığı ile hayata geçirilecek proje sayesinde Orhaneli'nin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılacak.

Dükkanların tek tip projeye bağlı olduğu çalışmayla, dış görünümün iyileştirilmesinin yanı sıra, yaya ve sürücülere ait alanlardaki düzenlemeyle de vatandaşların güvenliğinin arttırılması hedefleniyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt toplantıda şunları söyledi: "Cephe sağlıklaştırma Orhaneli için çok değerli ve yenilik içeren bir projemiz. İlçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana köklü değişimler gerçekleşti. Alt yapı çalışmalarımızın tamamlanması ile başlattığımız bu değişim ağına her geçen gün yeni bir projemizi hayata geçirerek devam ediyoruz. Cephe sağlıklaştırma projemiz sayesinde de ilçemizin çehresi değişecek ve bu değişim ilçemize oldukça değer kazandıracak. Bilindiği üzere 700 yıllık geçmişe dayanan tarihi Beyce Pazarı'mız her salı bu cadde üzerine kurulmaktadır. Pazarımızda hem merkez esnafımız hem de kırsal mahallelerimizde tarımla uğraşan çiftçi hemşehrilerimizin mahsulleri birinci elden tüketiciye ulaşmaktadır. Bizler göreve geldikten sonra ilk iş olarak köylü esnafımızın işgaliye ücret ödemelerini kaldırmıştık. Bu adımdan sonra köylerde yaşayan hemşehrilemizin pazara olan ilgisi arttı. Buna bağlı olarak bu cadde üzerinde gerçekleşecek olan bu cephe sağlıklaştırma Tarihi Beyce Pazarı'nın da atmosferini bozmadan pazarın ahengine eşlik edecek. Projemiz çerçevesinde yapacağımız değişiklikler arasında binaların boyanması, dış kaplamaların yenilenmesi, dükkan cephe doğramalarının değiştirilmesi, tabi özellikle projemizde titizlikle çalıştığımız esnaf dükkanlarımızın tek tip tabela ve dış mimari çalışmalarının yapılması gibi çalışmalar yer alacak. Cephe sağlıklaştırması çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizin Zafer Caddesi üzerinde yer alan binalar daha modern, çekici ve iyi bakılmış temiz bir görünüme sahip olacak. Hem cadde üzerinde yer alan binalarımızı kullanan hemşehrilerimizin memnuniyetini artacak, hem de çevre ile uyumlu hale gelmiş bir caddemiz olacak. Doğanın ve Doğal İnsanların Şehri Orhaneli'nin özel doğası, turistik yerleri dışında düzenli şehirleşme ve estetik yapılaşmasıyla akıllarda yer edecek."

Proje çerçevesinde 82 adet yapı üzerinde çalışmaların gerçekleştirileceği Zafer Caddesi üzerinde çalışmaların Haziran ayı içerisinde başlayıp 6 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.