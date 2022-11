Orhangazi Ana Kucağı yeni yerinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucaklarının ilkleri arasında yer alarak ilçedeki miniklere hizmet veren Orhangazi Ana Kucağı, yeni yerine taşındı. Yeni binanın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir geleceğin ancak ülkenin geleceği olan çocuklara yatırım yapılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Halen 180'i aşkın öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci eğitimlerin devam ettiği 21 Ana Kucağına sürekli yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut merkezleri de ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyor. Ana Kucaklarının açılan ilk merkezlerinden olan 3 sınıflı Orhangazi Ana Kucağı da 8 sınıflı yeni binasına taşındı. Talepler doğrultusunda daha ferah bir mekana taşınan Ana Kucağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı'nın da katıldığı törenle eğitime açıldı.

Geleceğe yatırım

Ana Kucaklarının tüm şehri sarmaya devam ettiğini ve dönem sonuna kadar sayıyı 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi'deki 3 sınıflı merkezin talepleri karşılamakta zorlandığını bu nedenle ilçeye 8 sınıflı modern bir Ana Kucağı kazandırdıklarını söyledi. Oyun çağındaki 4-6 yaş arasındaki çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisini öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Sokaklarımızın daha güzel olmasını, şehirlerimizin daha temiz olmasını, insanlarımızın daha güler yüzlü olmasını, tatlı dilli olmasını, ticaretin daha keyifli olmasını, daha dürüst olmasını arzu ediyorsak, yapacağımız tek bir şey var: Geleceğimiz olan şu yavrularımıza yatırım yapmak. Önemli olan bizim bu çocukların yüreklerini, gönüllerini ve beyinlerini doyurmaktır. Evet yaptığımız farklı farklı çalışmalar var. Altyapı ile alakalı, üst yapı ile alakalı spor tesisleriyle alakalı, restorasyonla alakalı çalışmalarımız var. Fakat bizim özellikle geleceğimiz olan yavrularımıza yaptığımız bu yatırım bizim için çok kıymetli ve değerli. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir destek vermekten dolayı son derece mutluyuz, bahtiyarız” dedi.

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da hizmet etmek adına, hizmet noktasında yapılan her işin, atılan her adımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özçakıcı, “Konu eğer eğitimse, eğitim alanında bir iş yapıyorsanız bu mutluluğumuz heyecana coşkuya dönüşüyor. Çünkü her şeyin temelinin eğitim olduğunu biliyoruz. Eğitim konusuna bakışı, ilgisi ve ilçemize bu alanda destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti İl Başkanlığının rehberliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla Bursa genelinde çalışmaya gayret ettiklerini belirterek, yenilenen Ana Kucağının Orhangazi'ye hayırlı olmasını diledi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da hem Ana Kucağı hem de ilçeye kazandırılan diğer hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Kurdele keserek, yenilenen binayı hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra sınıfları gezip, minik öğrencilerle sohbet etti.