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Orhangazi Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'a yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından konu ile açıklama yapan başkan Aydın ”Kıymetli hemşehrilerim, Halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır. Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah" dedi.

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