Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi

Orhangazi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Güler'in, Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Turgay Durmuş ile yarıştığı kongrede oyların büyük bir çoğunluğunu alan Güler yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı Sakallı Tesisleri'nde yapıldı. Kongreye üyeler büyük ilgi gösterdi. Sakallı Tesislerini dolduran üyeler, 11.00'de başlayan kongrede saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini sürdürdü. Kooperatifin seçimli genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Güler ile birlikte Turgay Durmuş başkan adaylığı için yarıştı. Kongrede seçimler maddesinin öncesinde ise kooperatifin geride kalan 3 yıllık dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, hesap cetvelleri, gelir gider bilançosu ile denetleme kurulu raporları okundu. Okunan raporlar üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Kongrede gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ise iki aday üyelere hitap etti. Kürsüye gelen Turgay Durmuş, kooperatifin mevcut yönetimini suçlayıcı ifadeler kullanınca, bazı üyeler tepki gösterdi. Daha sonra alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Mehmet Güler iddialara cevap verdi. 1202 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 1202 üyeden 972'si sandığa giderken, oyların 823'ünü alan Güler, kooperatifin 3 yıl süreliğine yeniden başkanlığına seçildi.

İşte Esnaf Kefalet'in yeni yönetim kurulu: Mehmet Güler, Turgay Yazıcı, Muharrem Savaş, İbrahim Demirkaya, Emine Uçar.

Denetleme kurulu: Mustafa Terzioğlu, Recep Uludoğan.

Bölge birliği temsilcileri: Mehmet Güler, Turgay Yazıcı, Muharrem Savaş.