Orhangazi Kültür Merkezi'nde son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan Orhangazi Kültür Merkezi'nin ikinci etabında fiziki gerçekleşme yüzde 90'ı aşarken, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları Bursa'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan biri olan ve kamulaştırılan Marmarabirlik depolarının bulunduğu alan üzerine yapılan, ilçenin kültür sanat hayatına renk katacak Orhangazi Kültür Merkezi'nin ikinci etabında çalışmalar hızla sürüyor. Toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor. Çalışmaların yüzde 90 sevisinde tamamlandığı, meydanda zemin granit kaplama ve içeride de elektrik, mekanik tesisat montajlarının devam ettiği projenin, ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sosyal yaşama renk katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi için büyük değer ihtiva eden kültür merkezinin ilçenin havasını değiştireceğini söyledi. Kültür merkezinin tamamlandığında 7'den 70'e tüm ilçe halkına hizmet vereceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Burada gençlerimize yer var, orta yaşlılarımıza yer var. Yine evlenmek isteyen, nikah kıymak isteyen çiftlerimiz burada olacak. Hemşehri derneklerimizin organizasyonları için de burası bir araç olacak. Törenler, sergiler, farklı etkinlik ve aktiviteler için tüm mekanlar düşünüldü. Tüm dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen yatırımlarıma devam ediyoruz. Elbette süreç nedeniyle projede bir miktar gecikme yaşandı ancak, bir an önce tamamlayıp, hizmete açmak istiyoruz. Orhangazi, İstanbul yolu güzergahında nüfusu ve sanayisiyle daha iyi potansiyeli yakalama şansına sahip bir ilçemiz. Kültür merkezimiz şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.