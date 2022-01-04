Orhangazi polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 2 tutuklama

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs ile uyuşturucuyu temin eden şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri gece yarısı saat 04.00 sıralarında 2 şahıstan şüphelendi. M.Ö. (37) ve E.Ç. (30) isimli şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri, şahısların üzerinde bir miktar metanfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucuyu temin eden şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri zanlıların ifadesi doğrultusunda uyuşturucuyu S.B. (35) isimli bir şahıstan temin ettiklerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri 2 zanlı ile birlikte S.B. isimli şahsı da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen S.B. ile birlikte diğer iki zanlıdan E.Ç. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini ara vermeden sürdürme mesajı verdi.