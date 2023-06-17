Orhangazi sele teslim oldu, yollar kapandı, evleri su batı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Sölöz Deresi taştı, bir çok evi su bastı. Orhangazi-İznik karayolu Sölöz, Narlıca, Paşapınar ve Heceler'de su baskını nedeniyle yollar kapandı. Kapanan yollar ekiplerin müdahalesi ile açıldı.

Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'ni sel vurdu. Orhangazi Ovası'nda tarım arazilerini su bastı. Taşan sular dere yakınlarındaki evlerde su baskınlarına neden oldu. Orhangazi-İznik karayolunda Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik'e bağlı Maşukiye mahallelerinde yol kapandı. Kapanan yollara BUSKİ, Karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yoğun yağmur nedeniyle yollar bozuldu, araçların geçişleri güçlükle sağlandı.

Tarım alanları su altında kaldı

Orhangazi'nin güney yakasında kalan birçok bölgede tarım alanlarını su bastı. Sölöz bölgesinde başta zeytinlikler olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşandı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Sölöz'e gelerek ekiplerden bilgi aldı. Sölöz Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Aydın vatandaşlarla konuştu, hasar tespitleri yaptı.