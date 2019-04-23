Orhangazi TSO'dan Bakü çıkarması

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Bakü'ye ticari gezi düzenledi.

Geziye Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Öztürk, yönetim kurul ve oda üyeleri iştirak etti. Gezide Azerbaycan Türk İşadamları Birliği ve Azerbaycan İşadamları Konfederasyonu'nu ziyaret eden heyet, burada iki bölge arasındaki ticari alışverişe önemli katkılar sağlayacak bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. Türk Ticaret Ateşeliği'nden yetkili Mehmet Aliyev'in de bulunduğu toplantıda Orhangazi TSO Meclis Başkanı Murat Öztürk, ”Öncelikle Türk misafirperverliğinizi bizlere göstermiş olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasında kadim bir dostluk var bunun yanı sıra önemli bir paydaş alışverişimiz söz konusu. Bizler Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak Azerbaycan'la aramızdaki ticari alışverişi arttırmak istiyoruz. Bugün burada Orhangazi ‘de faaliyet gösteren ve bazısı 10, hatta 15 yılı aşkın süredir Azerbaycan ile ticaret yapmakta olan fidancılarımızla yer almaktayız. İlk defa gelmiş olup gurubumuzda yer alan tarım ilacı ticareti, oto yedek parça ve otomotiv sektörü, inşaat, gıda, hırdavat, hizmet sektörü, Makine ve Metal imalatı yapan çok kıymetli üyelerimiz nezdinde de eminim ki yaptığımız ikili görüşmelerden verimli sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Kapitan yaptığı konuşmada, “Oda olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretin üyelerimize ve Azerbaycanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli Azeri iş adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Orhangazili işadamları olarak bu topraklarda ebedi dostlukların olduğunu çok iyi biliyoruz. Ticaret dostlarla yapılır. İnşallah bu ikili görüşmelerimizi daha sık yaparak bölge ve Ülke ekonomimize katkı sağlarız. Siz değerli Azeri iş adamlarımızı da Orhangazi'mizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız” dedi.