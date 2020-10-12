Millî Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim başladı. Orhangazi'de 983'ü ilk ve ortaokul, 748'i ise 12. sınıf olmak üzere toplam 1731 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Okullarda sabah saatlerinde ilk gün heyecanı yaşandı. Öğrenciler okula maske ile alınırken, okul girişlerinde dezenfektanlar hazır bulunduruldu.

Orhangazi'de Millî Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı. İlkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel ihtiyacı olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullardan Orhangazi Kurtuluş İlkokulu'nda törenden sonra öğrenciler tek tek ellerini dezenfekte ederek, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı.

Orhangazi'de 1731 öğrenci ders başı yaptı

Orhangazi'de yüz yüze eğitime ilkokullar, 8. sınıflar ve 12. sınıflarda toplam 1731 öğrenci yüz yüze eğitime başlamış oldu. İlçe genelinde 7 ayrı lisede 748 öğrenci, 13 ayrı ilk ve ortaokulda ise toplam 983 olmak üzere 1731 öğrenci sabah saatlerinde maske, dezenfektan ve mesafe kuralları gözetilerek sınıflara alındı. Her sınıf haftada 2 gün okullarda yüz yüze eğitim yapacak.