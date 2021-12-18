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Orhangazi'de ''Huzur ve Güven'' uygulaması

BURSA (İHA) – Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çok sayıda emniyet personelinin katılımıyla “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çok sayıda emniyet personelinin katılımıyla “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.


Bursa Emniyet Müdürlüğünden çok sayıda personel ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğünün çok sayıda ekibiyle birlikte yapılan uygulamada ekipler kontrol noktaları kurup hem araçlar hem de şahıslar üzerinde inceleme yaptı.



3 ayrı noktada kontrol noktaları oluşturuldu


Bursa ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğünden ekiplerin yanı sıra trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada Orhangazi'de Siteler bölgesi, Hürriyet Mahallesi itfaiye önü ve Siteler girişinde düğün salonları önünde kontrol noktaları oluşturuldu.



Gezici ekipler umuma açık yerleri denetledi


Sabit noktaların yanı sıra farklı gruplar da ilçe genelinde umuma açık yerlerde kimlik kontrolleri yaptı. Ekipler kafe, kıraathane ve restoranları gezerek vatandaşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Kontroller esnasında araması olan şahıslar gözaltına alınırken, huzur ve güven uygulamasında çok sayıda da araç kontrol edildi.

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