Orhangazi'de kaçak içki operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polisin yaptığı denetimler sırasında araç içerisine saklanmış 100 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin piyasa değerinin 35 bin tl olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi, ilçe genelinde kaçak ve sahte içkiye yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, bir araç içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 100 şişe kaçak viski yakaladı. Olayla ilgili araç sahibi ile ilgili işlem yapılırken, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri vatandaşların sağlığına zarar gelmesini engelledi, Polisin kaçak sahte içkiye yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.