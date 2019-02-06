Orhangazi'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde ve ilçelerde aynı anda başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de hayata geçirildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kırmızı düdük" kampanyası dahilinde Orhangazi protokolünün de iştirakiyle Atatürk İlk ve Ortaokulu önünde uygulama yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı uygulamada kırmızı düdük sahibi öğrenci ve veliler trafikte yayalara öncelik anlayışı için araçları durdurdu. Protol mensupları, trafik görevlisi öğrencilerle birlikte kavşakta sürücüleri durdurup broşürle geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu hatırlattı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı hukuki zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" mecburi hale geldi.