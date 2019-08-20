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Orhangazi'de sokak hayvanları sahipsiz değil

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sokak hayvanları için muhtelif yerlere beslenme ve su kapları konuldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokak hayvanları için muhtelif yerlere beslenme ve su kapları konuldu.


Su ve mama kapları özellikle MOBESE kameralarının olduğu noktalara hayvanseverlerle beraber ortaklaşa konuldu. Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için yapılan bu hizmet periyodik olarak her gün veteriner ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Azalan veya boş kalan mama ve su kaplarına yeniden mama ve su ilave ediliyor. Belediye ve hayvanseverlerin iş birliği ile yapılan bu çalışma Orhangazi halkının takdirini topladı. Özellikle şehrin en yoğun olan bölgelerine konulan mama ve su kapları hayvanların aç ve susuz kalmamaları yönünde bir çalışma.

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