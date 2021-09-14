İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Orhangazi'de uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Orhangazi genelinde yapılan araştırmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen T.O. (31) isimli şahıs gece saatlerinde yakalandı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yine asayiş ekipleri uyuşturucu içtiği tespit edilen S.B. (28), M,T. (29) ve F.T. (32) isimli şahıslar yakalandı. Üzerlerinde 2,63 gram sentetik uyuşturucu maddesi yakalanırken, şahıslarla ilgili işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.