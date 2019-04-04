Orhangazi'de yeni başkan koltuğa oturdu

Kendisini belediye kapısında karşılayan Neşet Çağlayan'dan görevi devralan Bekir Aydın, birlik ve beraberlik mesajları erdi.

Orhangazi İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Bekir Aydın, teşkilat mensupları ve yeni meclis üyeleri ile birlikte Orhangazi Belediyesi binasına geçti. Belediye binasında devir teslim töreni yapıldı. Törene Ak Parti ve MHP mensupları ve vatandaşlar katıldı. Bekir Aydın ve beraberindekileri belediye hizmet binası girişinde başkan yardımcıları çiçekle karşıladı. Başkan Neşet Çağlayan tarafından karşılanan Bekir Aydın, daha sonra başkan Çağlayan ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Neşet Çağlayan, şehrin müzmin meselelerinin çözümü için hummalı bir çalışma dönemli geçirdiklerini belirterek, "Orhangazi mevki olarak önemli ve farklı bir ilçe. Böyle bir ilçede yapılanların yeterliliği gibi bir şey asla söz konusu olmaz. Her zaman yeni beklentiler ortaya çıkacaktır dedi. Çağlayan seçim öncesinde her yerde ifade ettiğimiz gibi olabilecekse Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı ile bu meseleler ancak çözülebilir dedik, sağolsun Orhangazili hemşehrilerimiz de teveccüh gösterdi ve seçimden yine AK Partili bir belediyecilik çıktı" dedi.

Bekir Aydın ise Neşet Çağlayan'a 5 yıl boyunca Orhangazi'ye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Kendisine yeni hayatında başarılar diliyorum. 2004 yılından bu yana siyasi yoldaşlığımızın yanı sıra kendisi ile bir abi kardeşliğimiz oldu. Kendisinin tecrübesinden her zaman faydalanacağım. Yol arkadaşlığımız her zaman devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından başkan Çağlayan Bekir Aydın'a Orhangazi Belediyesi'nin mührünü teslim etti.