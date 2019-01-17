Orhangazi'de yeni bir şehir inşa ediliyor, 96 dönüm arsa satışa çıkıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir ortaya çıkarılacak. Orhangazi Belediyesi Yeniköy bölgesinde belediye uhdesindeki 96 dönüm arsayı 23 Ocak'ta ihale ile satacak. Muhalefet arsanın satışından vazgeçilmesini isterken, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, maddi kaynak için bunu yapacaklarını, ihaleye herkesin katılabileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Orhangazi Belediyesi'ne ait arsa satışı gündeme geldi. MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili, ilçe belediyesinin 4 köyde 10 arsası bulunduğunu, Yeniköy'deki tarlaya imar verilerek villaların bulunduğu bölgede sadece 42 dönüme 14 milyon lira muammen bedel konulduğunu söyledi. Bunun satılmayıp kat karşılığı müteahhite verilmesini ya da gelir paylaşımıyla yapılmasını isteyen Bilgili, “Orhangazi'nin borcunu karşılayacak kaynak vardır Bunu küçük çaplı satmak Orhangazi için elindeki kaynağı heba etmek olacaktır. Satışa karşıyız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Orhangazi Belediyesi'nin 1,5 yıldır gündemde olan bu arsayı meclis kararıyla kaynak üretmek için satmaya çalıştığını, zaman zaman belediyelerin kiralama, satış yapma ya da yap işlet devret yöntemlerine giriştiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'dan bir kez daha bunu değerlendirmesini istedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da seçim yaklaştıkça bunun siyasi malzeme haline getirildiğini kaydederek, “ Bahsi geçen yer Yeniköy Belediye Başkanlığı döneminde imara açılmış bir yer. 372 bin metrekarelik yer. 215 hak sahibi var. Belediyemizin 10 adet kendine ait gayrimenkulü var. 22 adet gayrimenkulde ortaklığı var. Yeni yaşam alanı oluşturmak için planlama yaptık. 3 yıl önce başladı. 2018 yılının ilk aylarında bitirildi. Buranın satışıyla ilgili meclis kararı alındı. Hak sahiplerinden bir tanesinin plana itirazlarından dolayı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Satış işlemini gerçekleştirmedik. 26 Aralık'ta mahkemenin lehimize neticelenmesinden sonra kendimize ait parsellerle ilgili ihaleye çıktık. İhale için 23 Ocak tarihi alındı. Burası 2018 bütçemiz içinde de vardı. Bahsi geçen alanın bütçemizde yeri vardı. Satılamayınca sıkıntılar baş gösterdi. Müteahhitlere ödemelerimiz, personelle ilgili sıkıntılarımız var. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor.Herkese açık ihale. Bazen fiyat konusunda spekülasyonlar yapılıyor. Bir fiyat düşüklüğü yok. Diğer yer sahipleri aynı fiyatla bize vermeyi teklif ediyorlar. Belki giren de olmayacak. 140 dönüm bize düşen parsel, 60 dönüm maliye hazinesi ve yollara ayırdığımız yer var. 4 okul 2 sağlık tesisi, Pazar yeri, kültür merkezi cami yeri de belediyenin hisselerinden ayrılan yer. Orhangazi'de 10 bin nüfusun yaşayacağı bir alan oluşturulması düşünülüyor. Neden itiraz ediliyor. Bilemiyorum. Sıkıntılarla seçime girilmesi için itiraz muhalefetten geliyor. 2-3 senedir herkesin bildiği, haberdar olduğu bir konu. Herşey bitti. Karşılığı olmayan bir serzeniş” diye konuştu.