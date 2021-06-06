Orhangazili Bursasporlular'dan Adanur'a kutlama

Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Arif Aydın, yönetimi kurulu adına yayınladığı mesajda Bursaspor başkanlığına seçilen Emin Adanur'u kutladı.

Seçim öncesinde Orhangazi'yi ziyaret ederek Orhangazili Bursasporlular'la da bir araya gelen Emin Adanur'un başkan seçilmesi, Orhangazili Bursasporlular'ı memnun etti. Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Arif Aydın, yönetim kurulu adına yayınladığı mesajda Emin Adanur ve ekibine güvendiklerini belirterek, "Kulübümüzün kongresinde çok değerli 3 aday yarıştı. Kulübümüzün içinde olduğu bu zorlu süreçte büyük bir cesaret örneği sergileyerek başkanlığa aday olan Erkan Kamat, Emin Adanur ve Serdar Acarhoroz'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydın, yapılan seçimlerde delegelerin desteğini alarak başkan seçilen Emin Adanur'a da önümüzdeki süreçte başarı dileyerek, "Camiamızın bir ve beraber olmaya ihtiyacı var. Tüm şehir kenetlenerek yönetimimizin ve takımımızın arkasında durursak hem transfer tahtası açılacaktır hem de özlenen transferler yapılacaktır. Böylece hakkımız olan Süper Lig'e de yükselmiş olacağız" ifadelerini kullandı.