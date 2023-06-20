İhlas Haber Ajansı

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Orkestrada mezuniyet sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerinde 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayıp mezun olan öğrenciler, belgelerine kavuştu.


Öğrencilerin mezuniyet sevincine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de ortak oldu.


Törene katılan öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile hatıra fotoğraf çektirip, düzenlenen pilav ikramı ve mini eğlence programıyla keyifli dakikalar geçirdi.

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