Orkestrada mezuniyet sevinci

Öğrencilerin mezuniyet sevincine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de ortak oldu.

Törene katılan öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile hatıra fotoğraf çektirip, düzenlenen pilav ikramı ve mini eğlence programıyla keyifli dakikalar geçirdi.