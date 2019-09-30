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Orkestradan güz konserleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Orkestra Şube Müdürlüğü’nün ‘güz konserleri’ devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Orkestra Şube Müdürlüğü'nün ‘güz konserleri' devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği sanatçıları, bu kez Yolçatı Mahallesi sakinleriyle buluştu. Bursa'da Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri Aylin Bozkurt ve Ali Enginay, sahne performanslarıyla tam not aldı. Sanatçılar, Bozkırın Tezenesi Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı da unutmadı. Bursa Kültür A.Ş. organizasyonu ile gerçekleştirilen konserde Ertaş'ın türküleri de seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından Karagöz Müzesi hayalilerinin gölge oyunu miniklerin eğlencesi oldu. Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli atışmaları çocukları olduğu kadar büyükleri de kahkahaya boğdu.

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