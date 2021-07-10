Orman deposunda kahreden ölüm

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman emvali deposunda meydana gelen olayda cipin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait Oylat Kaplıcaları bölgesinde bulunan Orman emvali deposunda meydana geldi.

Şahin Y. (35) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait cipin bir anda frenleri boşaldı. Yokuş aşağı hızlanan araç, depo alanındaki masada oturan orman işçisi Samet Alper'e (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan genç işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden işçiler, iş makinesiyle cipi kaldırarak yaralıyı kurtardı. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ezilmeler meydana gelen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.