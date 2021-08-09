Orman Okulu açılıyor

Çocuk merkezli öğrenme sürecine odaklanan Orman Okulu Ekolojik Yaşam Merkezi için Ormankadı Mahallesi'nde projelendirilen ‘Etap 1 Duvarsız Eğitim Okulu'na yönelik yapım çalışmaları başladı.

Millî Eğitim Müdürlüğü ve belediye arasında imzalanan protokolle Ormankadı Ortaokulu'na ait arazide yürütülen proje, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere hizmet verecek.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, bu yıl 30 öğretmen ve sınıfın eğitim almasının plânlandığı proje merkezinde sürdürülen inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, merkezde açık hava dersliklerinden tasarım ve beceri atölyelerine kadar birçok uygulama alanının öğrencilerin eğitimine sunulacağını kaydetti.

Etap 1 Duvarsız Eğitim Okulu projesi hakkında bilgiler veren Mustafa Efe, Kaymakam Ahmet Altıntaş'ın onayının ardından Belediye Başkanlığı ile Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yapım çalışmalarının başladığını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, projenin ‘duvarsız eğitim' şiârıyla başladığını belirterek, “Ekolojik Orman Okulu, oynamayı, çevre şuurunu, keşfetmeyi ve risk almayı hedefleyen çok yönlü bir program” dedi.