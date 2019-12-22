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Orman yang?n? kontrol alt?na al?nd?

Uluda? eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yang?n? kontrol alt?na al?nd?.

Y?ld?r?m d??mesi sonucu ??kt??? ifade edilen yang?nda 10 d?n?ml?k arazi zarar g?rd?.


Bursa'n?n merkez Y?ld?r?m il?esi k?rsal Fidyek?z?k Mahallesi yak?nlar?nda saat 07.30 sular?nda y?ld?r?m d??mesi sonucu ormanl?k alandan dumanlar y?kselmeye ba?lad?. Alevleri g?ren b?lge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ?hbar ?zerine olay yerine ?ok say?da itfaiye ekibi sevk edildi.


?iddetli lodosun etkisiyle h?zla yay?lan alevlere 100 itfaiye eri, 25 araz?z ve AFAD ekiplerinin m?dahalesiyle, k?sa s?rede alevler kontrol alt?na al?nd?. So?utma ?al??malar? yap?l?rken, yetkililer saatteki h?z? 70 kilometreye ula?an lodos konusunda da vatanda?lar? uyard?.

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