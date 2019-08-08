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Ormana kenevir ekti, fotokapana yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde 291 kök kenevir ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 291 kök kenevir ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafalı Mahallesi Bakacaklar mevkiinde E.K. isimli şahsın ormanlık alana kenevir ektiği ihbarı aldı. Jandarma timleri bölgeye fotokopan yerleştirdi.


Ekipler, operasyon için dün düğmeye bastı. Yapılan operasyonda belirtilen bölgede şüpheli E. K, ormanlık alana gelerek kenevirleri suladığı esnada suçüstü yakalandı. Ormanlık alanda yapılan araştırmada 3 farklı noktaya ekilmiş 291 kök kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 33 gram kubar esrar ele geçirildi. E.K, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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