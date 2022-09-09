Ormana yakın bölgede korkutan anız yangını

Bursa'da ormanlık alana yakın bir noktada çıkan anız yangını korkuya neden oldu. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 arasöz ve 1 tanker sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına yarım saat süren müdahale sonrası tamamen kontrol altına aldı. Görgü tanıkları ise yangının çıkış sebebinin sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti.

Öte yandan yangın havadan dron ile görüntülenirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.