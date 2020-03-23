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Ormanda ölmek üzereyken buldu, gözü gibi bakıyor

Bursa’da ormanda gezerken ölmek üzere yavru bir tavşan bulan köylü, ona gözü gibi bakıyor.

Bursa'da ormanda gezerken ölmek üzere yavru bir tavşan bulan köylü, ona gözü gibi bakıyor.


Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük köyünde yaşayan Mustafa Memiş, ormanda gezerken annesi tarafından terk edilmiş ölmek üzere olan yavru bir tavşan buldu. Açlık ve soğuktan titreyen tavşanı alıp evine getiren Memiş, yavru tavşanı 15 gündür evinde sütle besleyerek sağlığına kavuşturdu.


Ormanda gezerken ölmek üzere olan yavru tavşanı bulduğunu ifade eden Mustafa Memiş, "Ormanda bulduğumda ölmek üzereydi. Hemen alıp eve getirdim. Sobanın yanında ısıtarak sütle besledim. 15 gündür şırıngayla ağzına süt vererek besliyorum. Şimdi kendini toparladı. Bu tavşan yaban tavşanı, biraz da büyüyüp kendini kurtaracak seviyeye gelsin doğaya salacağım" dedi.

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