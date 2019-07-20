Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy'de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak.