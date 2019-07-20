İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.


Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy'de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.