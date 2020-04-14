İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orta refüje çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çıkması sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyreden L.B.H. idaresindeki 16 F 8387 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sıkıştırması sebebiyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olan E.H. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.