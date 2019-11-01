Ortaokul öğrencileri hayatlarına yön veren tercihlerini artık doğru yapıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, Kınık Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Günleri' başladı.

Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitim görüp iş hayatına atılan kişiler, Kınık Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine üniversite seçimi ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilere yönelik organize edilen programla ilgili bir açıklama yapan Kınık Ortaokulu Müdürü Yasin Karaman, ''Bu çalışmayı yapmamızdaki asıl gayemiz, çocuklarımızın meslekleri doğru şekilde tanımaları, kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalarımızda çocuklarımız sahada çalışan meslek guruplarını tanıma ve bu konuda geniş bir bilgi alma şansına sahip oluyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızın kafalarında oluşan soru işaretlerini ciddi anlamda gidermeyi arzu ediyoruz.

Kişisel gelişim kitapları ve çeşitli hediyelerin de öğrencilerimize hediye edildiği programımızda proje ortağımız Dağ-Der'e, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine ve yöremiz iş adamı Aydın Özdemir'e çok teşekkür ediyorum'' dedi.