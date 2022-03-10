Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, Alanya'da yapılan 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 13 madalyayla döndü.

Katıldığı her şampiyonada adından söz ettiren ve derecelere ambargo koyan İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilen 2. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasında da başarılarıyla göz doldurdu. Başarılı sporcular; 5 birincilik madalyası, 6 ikincilik madalyası ve 2 üçüncülük madalyası olmak üzere toplamda 13 madalya ile İnegöl'e döndü.