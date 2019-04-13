Osman Ak'tan duygulandıran veda

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 2017 yılında Bursa'da göreve başlayan Emniyet Müdürü Osman Ak, daire başkanlığı görevine tayin edildi. Yeni görevine başlamak üzere Bursa'dan ayrılan Ak, hem mesai arkadaşları hem de birlikte çalıştığı kurum amirlerine yönelik duygulu bir mesaj yayımladı.

Yaklaşık 2 sene boyunca beraber görev yaptığı mesai arkadaşlarından helallik isteyen Ak, mesajında “1974 yılında Polis Kolejinde başlayan canım kadar sevdiğim ve aynı zamanda baba mesleğim olan POLİS üniformamı 45 yıl sonra bugün itibarıyla çıkartarak, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevimden ayrıldım. İçişleri Bakanlığımız emrine Daire Başkanı olarak atandım. Fırtınalarla dolu meslek yaşantımda; gerek terörle mücadelede gerekse başta istihbarat olmak üzere teşkilatımızın gelişmesinde çok önemli görevler üstlendim, çok büyük operasyonlara katıldım, siyasi tarihimize damga vuran birçok gelişmelere şahit oldum, bazılarında ise "devlete hizmet etmenin, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalmanın" cezasını çektim, soruşturmalara muhatap kılındım ama yılmadım. Rabbime hamd olsun ki, başım dik ve alnım açık olarak bugünleri de gördüm. Bursa'mıza geldiğim ilk günden bu yana hedef olarak koyduğumuz güvenli Bursa yolunda gösterdiğiniz gayret ve emekler meyvelerini vermiş ve Bursa'mız dünyanın en güvenli şehirleri arasında yerini almıştır. Narkotik, Terör, Kom, Asayiş suçları ile yine trafik alanında bütün birimlerimizle birlikte tek yumruk halinde yaptığımız çalışmalar ve bunun yanında gerek tesisleşme gerekse tüm idari faaliyetlerde göstermiş olduğunuz üstün gayretler başarımızı daha da artırmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğunuz cansiperane çalışmalarınız Bursa halkımız nezdinde ve devletimizin her kademesinde takdirle karşılanmıştır. Ülkemizin huzuru ve refahı için hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyen siz değerli kardeşlerime (meslekdaşlarıma), bundan sonraki yaşantınızda ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk, başarı dolu günler dilerim. Haklarınızı helal ediniz, varsa benden yana da helal olsun. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Allah (c.c.) sizleri korusun. Sağlıcakla kalınız” ifadelerini kullandı.

Ak sadece meslektaşlarını değil, birlikte çalıştığı kurum amir ve personellerini de unutmadı. Bursa'da görev yaptığı süre boyunca işbirliği içerisinde çalıştıkları tüm kurum amir ve personellerine de veda eden Ak şu mesajı yayımladı:

“Güzel Bursa'mıza hizmette sınır tanımayan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri; Yaklaşık 20 aydır büyük bir gururla görev yapmış olduğum Bursa il Emniyet Müdürlüğünden, İçişleri Bakanlığı bünyesinde daire başkanı olarak atanmış olmam nedeniyle ayrılmış bulunuyorum. Bursa'da görev yaptığım süre içerisinde dünyanın en güvenli şehri olma hedefimize ulaşmamızda kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve Bursalı vatandaşlarımızdan büyük destek ve ilgi gördük. İnanıyorum ki bu karşılıklı destek, güven ve işbirliği devam ettiği sürece Bursa'nın huzur ve güvenliği daha üst noktalara taşınacaktır. Bu vesileyle bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen siz değerli yönetici arkadaşlarıma en içten saygı ve sevgilerimi sunuyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hakkınızı helal etmeniz dileğiyle Allah'a emanet olunuz.”