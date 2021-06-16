Osman Gazi'nin miğferi Fetih Müzesi'nde

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye ait olan miğferin replikası, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserlerden biri olan miğferin replikası, tarih severler tarafından büyük ilgi gördü.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu aktarıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bünyesinde yer alan tarihî unsurlara bir yenisini daha ekledi. Her köşesinde tarihî bir değerin yer aldığı ve ziyaretçilerini adeta 695 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkaran Fetih Müzesi, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserlerden biri olan Orhan Gazi'ye ait miğferin replikasını Bursalılarla buluşturdu. Aslı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda teşhir edilen miğferin tepelik altında ve ağız çevresinde yer alan yazı kuşaklarında, ‘Güçlü kuvvetli büyük Sultan Orhan Gazi, Allah'ın selâmı seninle olsun, hakimiyetin ve gücün ölümsüz kılınsın' anlamına gelen ‘Ed-Devletü ve's-Sultânü ve's Selâm Emîr Sultân Gâzî Orhân Hullide Mülkühü ve Devletühü ve Emruhü' ibâresi yer alıyor.

Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda bulunan Orhan Gazi'nin miğferinin replikası, tarihe merak duyan ziyaretçilerin müze ziyaretlerindeki ilk nokta oldu. Miğferin replikasını inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa'nın fethi 1326 yılında Orhan Gazi tarafından gerçekleşmiş, fetihten sonra Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur. Osmangazi Belediyesi olarak, yaşadığımız kenti fetheden ve bu toprakları bize yurt yapan başta Osman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere tüm ecdadımızı her zaman minnetle anıyoruz. Bursa'nın fetih gününü tüm detaylarıyla bu günümüze aktardığımız Fetih Müzesi'nde Bursa'nın fatihi Orhan Gazi'nin miğferinin replikasını da vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı mutluyuz” dedi.