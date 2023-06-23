BEBKA'nın Bilecik'te tanıtımını yaptığı ‘Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor' projesi ile enerji tasarrufu sağlayan sulama sistemi sayesinde verim artacak, çiftçilerin enerji maliyetleri yüzde 90 azalacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından sağlanan 1.4 milyon TL destekle kurulan güneş enerji sistemi sayesinde Bilecik sınırları içerisinde yer alan Hisarcık, Adliye ve Boyunkaya Yaylası'nda sulama imkânı gelişecek, yüzde 90'a yakın enerji tasarrufu sağlanacak. Sulanamadığı için ekilip dikilmeyen tarımsal araziler sulanacak. Proje ile verimi artan topraklarda katma değerli ürünler üretilerek, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi gayeleniyor

Yılda 9 milyon Türk Lirası kazanç sağlanacak

Projenin tanıtım toplantısında, BEBKA destekleriyle kurulan güneş enerji sisteminden elde edilecek elektrikle sulamanın çok daha düşük maliyetlerle ve çok daha geniş bir alanda yapılabileceğini belirten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Göletlerimizin bulunduğu yaylamız önceleri elverişsiz bir araziyken, ekiplerin özenli çalışmaları sonucu ıslah edilerek verimli bir mera haline dönüştürüldü. Bununla da yetinmeyerek Bilecik'te hayvancılığın daha da gelişmesi, tarım arazilerimizin veriminin artması adına kolları sıvayarak bu bölgeye 6 gölet yapımına başladık. Bugün geldiğimiz noktada BEBKA destekleriyle kurulan güneş enerji sistemi sayesinde çok daha düşük maliyetlerle sulama sayesinde daha da verimli hale gelen ve hayvanlarımız için oldukça kullanışlı bir merayı memleketimize kazandırmış olduk. Üstelik yerli ve milli imkânlarla üretilen güneş enerji panelleri sayesinde suyu kullanırken elektrik maliyetini de neredeyse sıfıra indirdik. Böylece güneşten aldığımız güçle 3 bin dönüm araziyi sulayarak üreticimize yılda 9 milyon TL gibi bir kazanç sağlamayı hedefledik.” dedi.

Çiftçinin geliri yüzde 50 artacak

Ajans olarak kırsal kalkınmaya çok önem verdiklerini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak da “Yenilenebilir enerji kaynakları ile su bulunan bölgelerimizde gerekli sistemleri kurarak sulama için gereken enerji maliyetlerini yüzde 90 oranında düşürmeyi gayeliyoruz. Sulama imkânı sağlayarak ekilmeden bırakılan arazileri tarıma kazandırmak; meraları yine bu yolla sulayarak verimini ve kapasitesini arttırmak suretiyle çiftçimize ve bölgemize değer katmak istiyoruz. 1.7 milyon TL'lik projenin 1.4 milyon TL'lik kısmı, BEBKA tarafından sağlandı. Osmaneli ilçesine bağlı Adliye, Boyunkaya, Hisarcık ve Sarıyazı köylerinde toplam 2 bin 149 dekarlık mera arazisinin sulanarak veriminin yüzde 100 oranında arttırılmasını gayeliyoruz. Sulanamadığı için ekilip dikilmeyen Hisarcık Köyü'ne ait 2 bin 320 dekarlık ilave tarımsal arazinin de tamamen yerli ve milli üretimle kurulan güneş enerji sistemi sayesinde sulanmasına imkân sağlamayı, yöre çiftçisi eliyle işlenerek tarımsal üretime kazandırılmasını ve çiftçinin gelirini yüzde 50 oranında artmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.