Osmangazi ailesi bowling turnuvasında buluştu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Bowling Turnuvası'nda personel yarıştı.

Osmangazi Belediyesi'nin kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak için Anatolium Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği bowling turnuvasına personelin ilgisi büyük oldu. 6 kişiden oluşan 28 takımın iştirakiyle gerçekleşen turnuvanın ilk tur elemelerinde en yüksek puanları alan 13 takım final oynamaya hak kazandı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada birinci Mali Hizmetler Müdürlüğü olurken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ikincilik, Özel Kalem Müdürlüğü ise üçüncülük başarısı elde etti. Aynı zamanda turnuvanın en skorer kadın oyuncusu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Gamze Akan, en skorer erkek oyuncusu ise Özel Kalem Müdürlüğü'nden Abdullah Ayık oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Beytullah Seferler verdi.