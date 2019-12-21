Osmangazi ailesi bowlingde buluştu

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Birimler Arası Bowling Turnuvası'nın kazananı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvanın kapanışında yaptığı başarılı atışlarla da bowlingdeki hünerini sözler önüne serdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Birimler Arası Bowling Turnuvası', belediye personelini bir araya getirdi. Kurum içi iletişimi güçlendirmek maksadıyla her yıl düzenlenen turnuvaya personel büyük ilgi gösterdi. Turnuvaya 5'er kişiden oluşan toplam 45 takım katıldı. 3 gün süren ilk tur elemeleri sonunda ortalama olarak en yüksek puanları alan 15 takım final oynamaya hak kazandı. Carrefour Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finali birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Büyük heyecanın yaşandığı final karşılaşmaları sonunda turnuvanın birincisi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olurken, Temizlik işleri Müdürlüğü ikinci, Özel Kalem Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu Osmangazi Kültür İşleri'nden Sevda Büyükkıran, en skorer erkek oyuncusu ise İmar Müdürlüğü'nden Nezir Sallıtepe oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Turnuvaya katılan bütün personeli tebrik eden Başkan Dündar, “Personelimiz için farklı zamanlarda birçok sportif faaliyet düzenliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak biz çok büyük bir aileyiz. Binlerce çalışanımız var. Herkesin birbirini görmesi ve tanıması imkânsız. Bu faaliyetler sayesinde hem stres atıyoruz hem de çalışan personelimiz birbirini daha yakından tanıma fırsatı buluyor” dedi.