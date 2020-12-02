Osmangazi araç filosunu güçlendirdi

Bu kapsamda 6 binek araç ve 2 kamyonet alındı.

İnsan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile çalışarak Osmangazililere en güzel hizmetleri sunan Osmangazi Belediyesi, pandemi döneminde vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirdi. 6 binek otomobil ve 2 kamyonet satın alarak araç filosunu büyüten Osmangazi Belediyesi, yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesini daha da arttıracak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak geniş bir hizmet sahasına sahip olduklarını belirterek, “İş yoğunluğumuz çok fazla. Dolayısıyla araç filomuzun güçlü olması gerekiyor. Pandemi döneminde hem salgınla mücadele hem de vatandaşlarımıza sosyal destek sağlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmemiz için yeni araçlar gerekiyordu. Bizler de bu doğrultuda yeni araçlar satın alarak araç filomuzu güçlendirdik. Yeni aldığımız araçlar ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.