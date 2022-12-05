Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası vefat etti

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası yaşlılığa dayalı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Dündar, acılı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 82 yaşındaki babası Hacı Hüseyin Dündar, Yunanistan'ın Gümülcine şehrindeki evinde yaşlılığa dayalı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Dündar, acılı haberi sosyal medyada babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Dündar, yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Babam Hacı Hüseyin Dündar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip Yunanistan'ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mustafa Dündar'ın cenazeye katılmak üzere Yunanistan'a gittiği öğrenildi.