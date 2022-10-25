Osmangazi Belediye personeli sağlık taramasından geçti

Sağlık taramasında, belediye personeline akciğer filmi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, kan tahlili ve göz muayenesi yapıldı.

Osmangazi Belediyesi personeli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çerçevesinde rutin olarak yılda bir kez yapılması planlanan sağlık taramasından geçti. Belediye binası önünde kurulan mobil sağlık aracında, akciğer muayenesi, işitme ve solumun testinden geçen belediye personeline daha sonra belediye meclis salonunda solunum fonksiyon testi, kan tahlili ve göz muayenesi yapıldı. Her yıl rutin olarak gerçekleştirilen uygulama ile personelin sağlığını korumak, ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin de teşhis edilmesi hedefleniyor.

Personelin sağlıklı ve kalitesi yüksek yaşamını önemsediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mesai arkadaşlarımızın üretken, verimli hizmet sunabilmesinin yolu, sağlıklı bir bünyeye sahip olmalarından geçiyor. Personelimizin en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi için hem iş ortamı, hem de sağlık alanında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz” diye konuştu.