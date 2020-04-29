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Osmangazi Belediyesi 49 bin başvuruya cevap verdi

Osmangazi Belediyesi’nin Çağrı Merkezi ve Beyaz Masaları, korona virüs tedbirlerinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren 49 bin 470 başvuru işlemi aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Çağrı Merkezi ve Beyaz Masaları, korona virüs tedbirlerinin başladığı 13 Mart tarihinden itibaren 49 bin 470 başvuru işlemi aldı. Vatandaşların telefon, kısa mesaj, whatsup, e-posta ve internet üzerinden taleplerine 7/24 cevap veren çağrı merkezi, başvuruları kısa sürede çözüme kavuşturuyor.


Osmangazi'de çözüm odaklı hizmet verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi'de çözüm var. 13 Mart tarihinden bugüne 49 bin 470 başvuru işlemi alındı. Tüm istek, şikayet ve görüşleri değerlendirerek, çözüm üretmek için gece gündüz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 milyon nüfusumuzla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük ilçelerinden biri olmak ve bu süreçte örnek gösterilmek hizmet kalitemizin en güzel göstergesi. Vatandaşlarımızın tebessümü ve duası en bizim büyük gücümüz” dedi.

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