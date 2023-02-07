Osmangazi Belediyesi imkânlarını seferber etti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından seferberlik başlatan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesine ikinci bir ekip daha yolladı. İlk etapta 1 adet arazi tipi kurtarma aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap yük malzeme donanım aracı ve 38 kişilik arama kurtarma personelini bölgeye sevk eden Osmangazi Belediyesi, 24 iş makinesi ve araç ile yüzlerce personelini daha deprem bölgesinde görevlendirdi.

Soğanlı'daki şantiye merkezinden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tarafından uğurlanan 9 operatör, 9 iş makinası (ekskavatör, beko loder), 5 kamyon, 1 lowbed aracının yanı sıra 47 kişilik sağlık ve teknik personel ile 120 kişilik saha personeli afet bölgesinde görev alacak.

Osmangazi Belediyesi personel ve ekipman desteğinin yanı sıra 2 tır dolusu kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinden oluşan ihtiyaç yardımını da deprem bölgesine gönderdi.

Başkan Dündar, kriz masası oluşturdu

Bu arada deprem bölgesine gönderilecek yardımları koordine etmek üzere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla kriz masası oluşturuldu. Soğanlı şantiye merkezinde belediyenin ilgili birimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda afet bölgesine gönderilecek desteğin yol haritası belirleniyor. Osmangazi Belediyesi olarak deprem yardımlarını belirlemek ve yönetmek üzere kriz masası kurduklarını belirten Başkan Dündar, “Deprem bölgesinden gelen acı haberle içimize ateş düştü. Hiç vakit kaybetmeden belediyemiz bünyesindeki arama kurtarma ekiplerini derhal hazırlayıp, ilk gün deprem bölgesine uğurladık. Daha sonra iş makinesi, takviye personel ve yardım tırlarını bölgeye gönderdik. Arama kurtarma ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışıyor. Her an ekiplerimizden müjdeli bir haber almak için bekliyoruz. Devletimiz bütün birimleriyle afet bölgesinde seferber olmuş durumda. Biz de belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz masasında deprem bölgesine yapılacak yardımları görüşüp, yönlendiriyoruz. Deprem bölgesiyle sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaca göre desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.