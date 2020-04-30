Osmangazi Belediyesi, pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmıyor

Yoğunluğa fırsat vermeyen ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtmanın yanı sıra, sık sık anonslarla da ikaz etti.

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için gerekli önlemleri alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazarların girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü. Vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen el dezenfektanları ile sık sık ellerini dezenfekte etti. Bunun yanı sıra maske dağıtan zabıta ekipleri, sosyal mesafeye dikkat çekerek tezgahlar arasında 3 metre boşluk olması konusunda esnafı uyardı. Ekiplerin bu uygulaması, vatandaş tarafından büyük takdir gördü. Ekipler, sık sık da ikazlarla sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Dündar, “Yasağa saatler kala ilçemizin farklı noktalarında pazarlarımız kuruldu. Zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapabilmesi adına gerekli önlemleri aldı. Hemşehrilerimiz hiç endişe etmesin. İnşallah, en yakın zamanda sağlıklı günlerimize geri döneceğiz” dedi.