Osmangazi Belediyesi'nde yangın tatbikatı

İlk olarak ‘yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası neler yapılmalı ve yangınlara müdahale' konularında sözlü olarak bilgilendirilen güvenlik personeline, daha sonra muhtemel bir yangın durumunda yapılması ile yapılmaması gerekenler tatbikatla gösterildi. Tatbikatta yangın türleri hakkında bilgi alan personel, yangına bilinçli şekilde müdahale etmeyi de öğrendi.

Boş bir alanda yakılan ateş ilk önce sivil savunma ekipleri tarafından, daha sonra da güvenlik personelleri tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Tatbikat sırasında personele, büyük ve küçük çaplı yangın durumunda ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve söndürücüler hakkında bilgi sahibi olan personel, yangın söndürme tüplerini sırayla kullanarak uygulama yaptı.