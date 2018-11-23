Osmangazi Belediyesi'nden “Genç Star Müzik Yarışması”

'su düzenlenen Genç Star Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nın başvuruları 30 Kasım tarihinde sona erecek.

Müziğe ilgi duyan gençlerin seslerini duyurmalarına imkân sağlayan Genç Star Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nda müracaatlar devam ediyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik dalında hünerlerini sergileyecek gençler, en iyi bayan solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra ve en iyi solo çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak. Eleme ve final olmak üzere iki aşamada düzenlenecek yarışmanın 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme turunda başarılı olan okullar, 12 Ocak 2019 tarihinde Merinos AKKM'de yapılacak finalde yarışmaya hak kazanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz yarışmamızda gençlerimizin önünü açmakla birlikte, müzikal anlamda motivasyonlarını sağlıyoruz. Yarışmaya katılan bütün gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.