Osmangazi Belediyesi'nden öğrenci yurdu protokolü

Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü'de öğrenci yurdu yapılması konusunda İlim Yayma Cemiyeti ile iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitime destek ve gençlere yönelik hizmetler konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olan Osmangazi Belediyesi, öğrenci yurdu inşâsı için yeni bir projeye imza attı. Kükürtlü'de yükseköğretim erkek öğrenci yurdu yapılmasına yönelik protokol, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Zeki Alemdar arasında imzalandı.

Sümbüllü Bahçe Konağı'ndaki imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Dündar,

gençlerin millî ve manevî değerlerine sahip çıkan gençler olarak yetişmesi maksadıyla eğitim çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “Bu protokolle, Kükürtlü'de öğrenci yurdu yapılmasına yönelik İlim Yayma Cemiyeti'nin çalışmalarına destek olacağız. Güzel bir iş birliği ile gençlerimizin barınacağı ve eğitim alacağı bir yurt binası kazandıracağız. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlim ve irfan yolunda gençler yetiştirme adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Zeki Alemdar da, “Vakıf olarak Kükürtlü'de yeni bir erkek öğrenci yurdu inşaatına başladık. Bu projemizde Osmangazi Belediyemiz'in de desteğini alıyoruz. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederim” diye konuştu.