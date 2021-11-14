Osmangazi Belediyesi'nden trafiği rahatlatacak yatırım

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirecek yepyeni bir ulaşım yatırımının çalışmalarına başladı. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Armutköy yolunu Alman kanalı üzerinden Yunuseli Akyıldız Kavşağı ile birleştirecek bağlantı yolunda zemin dolgu çalışmalarına başlandı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği ulaşım yatırımları ile Bursa'nın araç ve yaya trafiğine önemli katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, yapımına başlanan yeni bağlantı yolu ile Bursa'nın kuzeyi ile batısı arasında alternatif bir güzergah oluşturmak için çalışmalara başladı. Açılacak yeni yol, Armutköy üzerinden 2. Asker Caddesi'ni kullanan araçlar için Alman Kanalı üzerindeki köprüden sonra 2. Kanal Caddesi yerine Akyıldız Caddesi kavşağına bağlantı sağlayacak. Böylece Ovaakça ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi çevresinden kentin batısına gitmek isteyen araçlar için, şehir merkezine girmeden alternatif bir geçiş güzergahı ortaya çıkmış olacak.

Mevlana Caddesi ismini verdikleri 225 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki caddenin geçtiği güzergahta kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak yol yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yolun geçtiği güzergahta, vatandaşlarımızla anlaşarak 2 bin 825 metrekarelik bir alanı kamulaştırdık. Akyıldız Caddesi'ni, Yunuseli Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi arkasından Alman Kanalına, dolayısıyla Armutköy köprüsüne ve buradan da İstanbul Caddesi'ne bağlayacak olan yol, böylece şehrin kuzeyi ile batısı arasında çok önemli bir alternatif geçiş sağlayacak. Bu yolu kullanan araçlar Akyıldız Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi ve Gür Caddeleri üzerinden Hamitler, Geçit ve Ata Bulvarı'na, yani şehir merkezine girmeden Bursa'nın batısına ulaşma fırsatı bulacak” dedi.

Bursa şehir içi trafiğini azaltmak için çok önemli bir alternatif yol olacak Mevlana Caddesi'nde, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Dündar, yolun devamında da 2. Kanal Boyu Caddesi ve Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde de 400 metrelik bir mesafede yol genişletme çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.