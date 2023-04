Osmangazi Belediyesi'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu Onaylandı

Osmangazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda yeni encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi.

Osmangazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine Mart ayında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi olarak deprem bölgesindeki hizmetler ve Ramazan Ayı dolayısıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Dündar, “Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi Osmangazi'de her gün 5 farklı noktada 3 bin 500 kişilik iftar yemeği dağıtıyoruz. Aynı zamanda Gaziantep İslahiye ve Hatay Antakya'da da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İslahiye'de 100 hanelik prefabrik konutlardan oluşacak Osmangazi Mahallesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Devlet ve millet işbirliğinde yaralarımızı sarıyoruz.” dedi.

Başkan Dündar, Bursa'nın fethinin 697'inci yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi olarak 18 yıldır geleneksel olarak düzenledikleri ‘Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü' etkinlerini bu yıl deprem felaketi ve Ramazan ayı olması dolayısıyla daraltılmış şekilde gerçekleştireceklerini bildirdi. Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2022 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Osmangazi Belediyesi'nin 2022 faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısında, milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden meclis üyelerinin yerlerine göreve gelen yedek meclis üyeleri Adnan Kurtuluş, Seda Arslan, Ümmühan Fidan, Semih Satı ve Uğur Akbulut'a mazbatalarını Başkan Mustafa Dündar verdi.

Meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri de gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Meclis 1. Başkan Vekilliğine Cemal Balabanoğlu, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise İsmail Hayat seçildi.

Encümen üyeliklerine ise Turgay Büyükoğlu, Can Can ve İsmail Hayat seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Semih Vardarbaş, Cem Kürşad Hasanoğlu, Aslıhan Köse, Feyyaz Alptuğ Memişoğulları ve Sefa Yılmaz

Plan Bütçe Komisyonu: Cemal Balabanoğlu, İsmail Akdoğan, Semih Satı, Halil Aktaş ve Sevim Sakallı

Hukuk Komisyonu: Ümmühan Fidan, Seda Arslan, Hakan Köprülüoğulları, Feyyaz Alptuğ Memişoğulları ve Günay Onayman

Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu: Adnan Kurtuluş, Bayram Kılıç, Necati Çelik, Hasan Keleşoğlu ve Ramazan Doğan

Sosyal İşler, Sağlık ve Spor Komisyonu: Abdullah Çalı, Osman Salım, Celal Yatçı, Yüksel Özgür ve Günay Onayman

Eğitim Komisyonu: Hakan Köprülüoğulları, Uğur Akbulut, Serhat Tosun, Hasan Keleşoğlu ve Ramazan Doğan

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Semra Döner, Aslıhan Köse, Ayşegül Seyran, Sevim Sakallı ve Halil Aktaş

Engelliler ve Yaşlılar Komisyonu: Necati Çelik, Bayram Kılıç, Semih Vardarbaş, Yüksel Özgür ve Bülent Özdemir.