Osmangazi Belediyespor'un millî gururu

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Damla Çalışkan, Bolu'da düzenlenen Millî Takım kampında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni yılın ilk hazırlık kampına Bolu Aladağ Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yükseklik çalışmasıyla başlayan Judo Millî Takımı, sezon hazırlıklarını kondisyon ağırlıklı sürdürüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 25 sporcunun iştirak ettiği kamp, Millî Takım antrenörleri Timur Bizsan ve Dilek Çiğdem Bulut nezaretinde sürüyor.

Yüksek rakımda antrenman yapmanın kondisyonlarını geliştirdiklerini ifade eden Osmangazili judocu Damla Çalışkan, “Soğuk hava şartlarında gerçekleştirdiğimiz kampta, hem doğayla mücadele ederek vücut direncimizi artırıyoruz hem de yıl boyunca yaşayabileceğimiz sakatlık riskini azaltmış oluyoruz. Sezonun ilk kampına kış kampı olarak başlamak bizleri motive etti. 24 Ocak'ta sona erecek kampın ardından 2 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrak forması altında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.